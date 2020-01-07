Колье Бегущая по волнам
Это колье также выполнено по схеме Елены Савраска в технике квадратного жгута. В этой работе мы учились оквадрачивать плавные линии.
Цветовая гамма была выбрана очень неожиданно для меня, душа так запросила. Как и в случае с Дриадой даже не предполагала, что буду носить колье из-за цветового сочетания. Но, опять-таки, каким-то невероятным образом нашла к чему надеть, поняла, что удовлетворяет требованиям дресс-кода и очень гармонично себя ощущаю в нем.
Цветовая гамма была выбрана очень неожиданно для меня, душа так запросила. Как и в случае с Дриадой даже не предполагала, что буду носить колье из-за цветового сочетания. Но, опять-таки, каким-то невероятным образом нашла к чему надеть, поняла, что удовлетворяет требованиям дресс-кода и очень гармонично себя ощущаю в нем.
23 комментария
Цвет выстрелил сам, неожиданно для меня
Хоть какой то движ пошёл, а то я уж думала, что никто так и начнёт выкладывать Бегущую.