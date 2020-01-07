Колье Бегущая по волнам

Это колье также выполнено по схеме Елены Савраска в технике квадратного жгута. В этой работе мы учились оквадрачивать плавные линии.
Цветовая гамма была выбрана очень неожиданно для меня, душа так запросила. Как и в случае с Дриадой даже не предполагала, что буду носить колье из-за цветового сочетания. Но, опять-таки, каким-то невероятным образом нашла к чему надеть, поняла, что удовлетворяет требованиям дресс-кода и очень гармонично себя ощущаю в нем.

Альбом пользователя Светушок: Колье Бегущая по волнам

Альбом пользователя Светушок: Колье Бегущая по волнам

Альбом пользователя Светушок: Колье Бегущая по волнам

Альбом пользователя Светушок: Колье Бегущая по волнам

Альбом пользователя Светушок: Колье Бегущая по волнам

Альбом пользователя Светушок: Колье Бегущая по волнам

23 комментария

OlgaK
неожиданно, но смотрится отлично
Tamar
Замечательно!
Светушок
Тамара, благодарю! Очень ценно получить комментарий от любителя «квадратика»!
Tamar
 Я не только любитель, но и ярый поклонник!
mambush
Эффектно! Украшение интересное получилось! В сочетании с этой одежной… рисует красивое декольте Вам очень идет!
Светушок
Татьяна, благодарю, очень приятно!
Пётр
Очаровательное колье. Цветосочетание очень понравилось.
Светушок
Благодарю, Петр!
Цвет выстрелил сам, неожиданно для меня
Светлана
красота!    
Светушок
Благодарю, Светик!
НовОля
Светлана, великолепно! Очень аккуратный квадратик, и цвета подобраны интересно. Смотрится отпадно! Молодец!  
Хоть какой то движ пошёл, а то я уж думала, что никто так и начнёт выкладывать Бегущую.
Светушок
Спасибо, Олюшка!
Golubeva
Прекрасно ))) Цвета мне очень нравятся )))
Светушок
Спасибо, Леночка!
natyy
Эффектно!!!
Светушок
Спасибо, Натусик!
Dashulya
Цветосочетание — бомба!!!