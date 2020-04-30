Колье "Волосы Вероники"

С самой первой минуты, как я увидела схему этого колье, я знала, что оно будет называться именно так! Хотя в нашей группе на WhatsApp с Еленой Савраской Савраска оно называлось «Бегущая по волнам». Леночка, спасибо огромное за учебу!
Вот оно, начало большого пути:
Альбом пользователя Пашина_бабушка: Колье Волосы Вероники

Тут четко видна одна «тонкость» этой работы — ее пришлось плести нитками разного цвета. Коричневая нитка основы вместе с иголкой замотаны в золотистый фантик от конфеты, чтобы не мешать мне плести верхние золотистые ряды светлой ниткой.
Все остальное было в чистый кайф!

Альбом пользователя Пашина_бабушка: Колье Волосы Вероники

Альбом пользователя Пашина_бабушка: Колье Волосы Вероники

Альбом пользователя Пашина_бабушка: Колье Волосы Вероники

Альбом пользователя Пашина_бабушка: Колье Волосы Вероники

Альбом пользователя Пашина_бабушка: Колье Волосы Вероники

Альбом пользователя Пашина_бабушка: Колье Волосы Вероники

Альбом пользователя Пашина_бабушка: Колье Волосы Вероники

Альбом пользователя Пашина_бабушка: Колье Волосы Вероники

Колье сплелось давно, а вот застежку к нему я почему-то полгода не ставила Хотя заняло это у меня в результате минут 30…

Альбом пользователя Пашина_бабушка: Колье Волосы Вероники

Альбом пользователя Пашина_бабушка: Колье Волосы Вероники

Альбом пользователя Пашина_бабушка: Колье Волосы Вероники

Вес колье 75 грамм и в нем очень комфортно. 63 г золотистого чеха 17050 (N10) и 10 г коричневого тохо 46F (N11).

76 комментариев

kedr
Оооо, это круто!!!
Виктория777
Фаина, супер! Такое изящное, волшебное! А на хозяйке ну вообще восторг! Красота обворожительная.И спасибо за фото процесса, очень интересно наблюдать, как рождается украшение.такое сложное! И ваша довольная счастливая улыбка такая милая, сразу чувствуется, что мастер доволен своим трудом!
Пашина_бабушка
Вика, спасибо огромное! Мне и плести было в большое удовольствие!
Glen
Вот это… бравоооооо!!! Очень достойно, и с цветом угадала.
Фая, поздравляю
Пашина_бабушка
Спасибо, Лена! Очень приятно!
Фотина
Очень, очень красиво! И Вам очень идет. Степень сложности для меня непостижима.
Пашина_бабушка
Светлана, спасибо огромное! Я, когда на Савраскины работы смотрела, тоже ничего не могла понять — пока она нас не научила (за что я навечно благодарна!)
ЯMariha65
Очень красивое колье, цвет — мой любимый! Здорово смотрится на шейке!
Пашина_бабушка
Марина, спасибо огромное!  Я сначала хотела немного другой бисер использовать, но не пошло…
Golubeva
Боже мой, как красиво )))))) А я все никак не доделаю галстук в этой технике ((((( Надо собраться и долелать. Елене огромное спасибо за учебу ))))) Фаина, у вас уже очень сложные и красивые вещи, мне безумно нравится )))))
Пашина_бабушка
 Самой нравится! Спасибо, Леночка!
Lizaveta
Красиво!
Пашина_бабушка
Спасибо, Лиза!  Эх, мне бы еще с вышивкой подружиться…
Lizaveta
Я дружу с вышивкой.А вот такой технике не обучена.
Пашина_бабушка
Я эту дружбу заметила, потому и написала А основам квадратного жгута я сама научилась, а потом нас Лена Савраска тонкостям своим учила.
Lizaveta
Квадратный жгут я умею. А вот уроки пропустила, чем то другим на тот момент была занята.
Пашина_бабушка
Я бы и еще позанималась, но Лена с новой работой ни на что не отвлекается
lenhen67
Фаина, я восторге от колье! И Вам оно очень идет!
Пашина_бабушка
Лена, спасибо большое! Главное, чтобы дочка от него в восторг не пришла, а то мы с ним быстро расстанемся
lenhen67
Ой, Фаина, вы себе еще сделаете. Дочке тоже надо быть красивой
НовОля
Фаина, какая красота! Очень нравится! Цвета подобраны великолепно, и тебе очень идёт!   Хоть кто то показал, а то чтот всё замерло.
Пашина_бабушка
Оля, огромное спасибо! Я вчера вечером показала колье в группе на WhatsApp и Лена сразу отозвалась ( и похвалила).
НовОля
Не прошло и года... Это не про тебя. Это про группу.
Пашина_бабушка
Ну да, здесь Лена уже год не была…
Lipka
Потрясающе!!! Даже не представляю как такое можно сделать…
Пашина_бабушка
Как и я с деревьями и французским плетением на проволоке Спасибо, Люда!
UralOlga
Очень красиво!
Пашина_бабушка
Оля, спасибо большущее!
NITUSH
Фаина, замечательная работа! Даже руки зачесались…
Пашина_бабушка
Как и у меня — на кучу твоих работ с камнями и квадратным жгутом Спасибо, Рина!
Tamar
Фаина! Колье бесподобной красоты!  Уровень мастерства — на лицо!  Цвета подобраны замечательно!  И на хозяйке смотрится восхитительно! 
Пашина_бабушка
Ой, столько всего хорошего сразу! Безумно приятно, Тамарочка!
Последний раз редактировалось
Флор
Колье шикарное, сколько труда.
Пашина_бабушка
Флора, спасибо огромное!
aurinko_iri
Боже, какая крутая красота!!! Это что-то невероятное!!!
Фаечка, тебе очень идёт!!!
Пашина_бабушка
Ирочка, большущее спасибо!
TigrOlia
Это прекрасно! Такие плавные изящные и чистые линии!!!
Пашина_бабушка
Спасибо, Олечка! Да, я это и хотела получить! Мне вообще-то геометрическая четкость нравится, но вот тут очень хотелось плавности. И главная заслуга в этом — Савраскина схема!
Ksaria
Вааау!!!  Дар речи потеряла…
Очень классно!!!
Пашина_бабушка
Ой, искать будем вместе? Спасибо, Ксюша!
HULIGANKA
вау!!! классно, очень гармонично цвета бисера легли и вообще-классно!!!
Пашина_бабушка
Спасибо, Ира! Я старалась цвета подобрать, чтобы и не совсем ярко, но заметно было
Tatyanats
Ух ты! Какое интересное! Плетение прям завораживающее!
Пашина_бабушка
Плетение-то как раз стандартное — квадратный жгут. Но вот то, как Савраска научила нас с ним обращаться — меня саму до сих пор завораживает. Спасибо, Татьяна!
Eugenia
Вау! Прекрасная работа!
Пашина_бабушка
Женечка, спасибо большое!
Алла_Шмидт
Оченьприочень красиво)))) Молодец, что-таки закончила и даже выставила!
Пашина_бабушка
А кто мне на мозги капал столько времени
Lubov
Очень красиво. Работы много, НО оно того стоит.
Пашина_бабушка
Люба, спасибо большое! Работы много, но когда она в такое удовольствие, то не страшно!
Natali_Natali
Чудесно! Подбор цветов, аккуратность исполнения — все на уровне!
Пашина_бабушка
Спасибо, Наташа! Мне очень приятно!
Мурлыкающая_Пантера
Крутейшее колье! Молодчина, что закончила
Пашина_бабушка
Спасибо, дорогая! Вы меня с Аллой с двух сторон пинали
Мурлыкающая_Пантера
Ну, это я запросто, обращайся, когда надо
эмили
Фаина, Грандиозная работа!!! Очень красивое колье  сидит очень хорошо!!!
Пашина_бабушка
Ира, мне безумно приятно, спасибо!
Suri
Красота! Для меня техника тоже непостижима, симметричное украшение с прямыми углами еще могу представить… а вот такие плавные изгибы и волны… это что-то фантастическое!
Пашина_бабушка
Спасибо, Юлия! Да, этот прием с изгибами у Савраски получается потрясающе! По ее схеме я сделать могу, но самой такую схему «довести до ума» — не уверена.
mambush
Красиво получилось, по цветам интересно. Вам к лицу. Про разные цвета ниток — интересное замечание, нужно учесть при случае (давно «чисто квадратным» не плела)
Пашина_бабушка
Татьяна Германовна, спасибо! Я сначала пробовала одним цветом ниток плести, но их видно было, мне видно — и это раздражало. Тем более, я часто под лампой-лупой плету. А Савраска посоветовала взять два цвета — и все получилось как надо!
mambush
Я на мононити обычно плету — у меня так плотнее получается и проблем с цветом нет (только вот можно напетлять всяко-разно — она же инвизибл), а ту часть, что у шеи — на нитке — для гибкости. Жаль, что Савраска перестала здесь появляться
Пашина_бабушка
Да, напетлять — это я тоже умею А с Савраской можно по WhatsApp общаться.
mambush
А можно мне контакт в личку: я у нее схему хотела купить, вроде бы и договорились, а она и пропала
Эльвирка1
безумно завораживает!!!
Пашина_бабушка
Эльвира, спасибо большое!
lararybka
Фая, как же они прекрасны, эти волосы Вероники! Потрясающе! Какая ты молодец!
Пашина_бабушка
Ларочка, спасибо большущее! Мне очень приятно!
Dashulya
Тягучее и сладкое! Медово-ореховое настаждение!
Пашина_бабушка
Ух ты, как красиво! Спасибо, Дашуленька!
Marilyn
Это шедевр! Разве может это человек сделать??? Может — Вы великолепны!!!
Пашина_бабушка
Катя, ну ничего себе комплимент! Вот если бы я сама могла схему разработать, а так… А я сейчас автора схемы «подбиваю» на новое колье (с цветами!). Красота должна получиться! И спасибо огромное, мне безумно приятно!