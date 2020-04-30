Колье "Волосы Вероники"
Лучшая работа за 30 апреля 2020С самой первой минуты, как я увидела схему этого колье, я знала, что оно будет называться именно так! Хотя в нашей группе на WhatsApp с Еленой Савраской Савраска оно называлось «Бегущая по волнам». Леночка, спасибо огромное за учебу!
Вот оно, начало большого пути:
Тут четко видна одна «тонкость» этой работы — ее пришлось плести нитками разного цвета. Коричневая нитка основы вместе с иголкой замотаны в золотистый фантик от конфеты, чтобы не мешать мне плести верхние золотистые ряды светлой ниткой.
Все остальное было в чистый кайф!
Колье сплелось давно, а вот застежку к нему я почему-то полгода не ставила Хотя заняло это у меня в результате минут 30…
Вес колье 75 грамм и в нем очень комфортно. 63 г золотистого чеха 17050 (N10) и 10 г коричневого тохо 46F (N11).
76 комментариев
Фая, поздравляю
Фаечка, тебе очень идёт!!!
Очень классно!!!