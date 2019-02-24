комплект "Берегиня"
ох, наконец-то доплела )))
только я выложила кулон по уроку, тут же поступил заказ на такой же, но в другом цвете и плюс серьги . А я на тот кулон цену поставила смешную, понимаю, что у нас за реальную цену не купят, а работы с ним сами знаете сколько . Но делать нечего. Неделя работы и комплект готов
на белом фоне более реальный цвет
для меня этот квадратный жгут ну ооочень нудная работа , хотя кому-то нравится, как медитация, но я не в их числе, поэтому вздохнула когда закончила
Правда я же по уроку кулон вместо колье сделала, но у меня второй квадратик был уже сплетен. Тогда я решила что сделаю 2 кулона. Так вот тот второй кулон (в сером цвете) еще так и не закончен, полторы лямки осталось , так что продолжение следует
только я выложила кулон по уроку, тут же поступил заказ на такой же, но в другом цвете и плюс серьги . А я на тот кулон цену поставила смешную, понимаю, что у нас за реальную цену не купят, а работы с ним сами знаете сколько . Но делать нечего. Неделя работы и комплект готов
на белом фоне более реальный цвет
для меня этот квадратный жгут ну ооочень нудная работа , хотя кому-то нравится, как медитация, но я не в их числе, поэтому вздохнула когда закончила
Правда я же по уроку кулон вместо колье сделала, но у меня второй квадратик был уже сплетен. Тогда я решила что сделаю 2 кулона. Так вот тот второй кулон (в сером цвете) еще так и не закончен, полторы лямки осталось , так что продолжение следует
47 комментариев
банкета!
Люба, спасибо большое! Схема то Ленина, готовая, только пилИ
А я свое учебное колье так и не могу закончить. Ну нет настроения и все тут. Отлыниваю всюкими способами — то суп сварю, то жгутик повяжу
А те 2 кубика для колье по урока тоже долго плела и тоже со всякими отговорками , совсем не было настроения, наверно потому что не хотела это колье
Спасибо, Ира!
для меня медитация — вязание жгутиков
Нет, на модели нет. Я первый ношу, мне нравится и другим тоже
братьделать — летом поносить
я уже 3 кулона сплела , это по объему больше чем колье, но, как по мне, такие кулоны более носибельны
Работа большая, аккуратная, красивая и достойная. Нравится. Цвет очень нежный, бисер ровненько лег…
Но на квадратный жгут я люблю любоваться со стороны: для меня уж слишком муторно и не оправдывает вложенных трудов.
По поводу писать цены тоже фиг его знает . Гуру маркетологи говорят что надо указывать. Я раньше тоже не писала, сейчас стала
Спасибо
Вот разрулю свои дела и тоже засяду за Савраскин урок ))) Квадрожгут умею. Но слышала, там у Лены на уроке есть нюансы всякие ))) очень люблю нюансы
Жгут тоже умела и работы с ним делала, а тут поначалу голову поломала
Удачи тебе!
Спасибо, Даша!