комплект "Берегиня"

ох, наконец-то доплела )))только я выложила кулон по уроку, тут же поступил заказ на такой же, но в другом цвете и плюс серьги. А я на тот кулон цену поставила смешную, понимаю, что у нас за реальную цену не купят, а работы с ним сами знаете сколько. Но делать нечего. Неделя работы и комплект готовна белом фоне более реальный цветдля меня этот квадратный жгут ну ооочень нудная работа, хотя кому-то нравится, как медитация, но я не в их числе, поэтому вздохнула когда закончилаПравда я же по уроку кулон вместо колье сделала, но у меня второй квадратик был уже сплетен. Тогда я решила что сделаю 2 кулона. Так вот тот второй кулон (в сером цвете) еще так и не закончен, полторы лямки осталось, так что продолжение следует