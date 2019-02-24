комплект "Берегиня"

ох, наконец-то доплела )))

Альбом пользователя tati-ana: комплект Берегиня

только я выложила кулон по уроку, тут же поступил заказ на такой же, но в другом цвете и плюс серьги . А я на тот кулон цену поставила смешную, понимаю, что у нас за реальную цену не купят, а работы с ним сами знаете сколько . Но делать нечего. Неделя работы и комплект готов

Альбом пользователя tati-ana: комплект Берегиня

Альбом пользователя tati-ana: комплект Берегиня

Альбом пользователя tati-ana: комплект Берегиня

Альбом пользователя tati-ana: комплект Берегиня

на белом фоне более реальный цвет

Альбом пользователя tati-ana: комплект Берегиня

для меня этот квадратный жгут ну ооочень нудная работа , хотя кому-то нравится, как медитация, но я не в их числе, поэтому вздохнула когда закончила
Правда я же по уроку кулон вместо колье сделала, но у меня второй квадратик был уже сплетен. Тогда я решила что сделаю 2 кулона. Так вот тот второй кулон (в сером цвете) еще так и не закончен, полторы лямки осталось , так что продолжение следует

47 комментариев

Пётр
Красота!!!
tati-ana
Пётр, спасибо большое!
Berezka
Да уж: «Пилите, Шура, пилите»! Но результат все оправдывает — комплект замечательный! А уж терпения, Танюша, тебе не занимать! Я вот еще только присматриваюсь к этой технике, понимая всю ее кропотливость и тщательность от замысла к рисунку, от рисунка к воплощению! А у тебя уже прекрасные работы и успех в этой технике! Ждем продолжения банкета!
tati-ana

Люба, спасибо большое! Схема то Ленина, готовая, только пилИ
werkyriy
Танюш, Чудесный комплект!!! Нежный!!! Лепота!!!
tati-ana
Лена, спасибо большое!
HULIGANKA
Да, этот вариант таки лучше массивной полноценной версии, молодец!!!
tati-ana
Ира, рада что и тебе так больше нравится, спасибо!
Tamar
Танюша! Комплект замечательный! Очень рада твоим успехам!
tati-ana
Томочка, спасибо большое!
MaR_Ira
Очень здорово! Просто героическое мастерство! За неделю!
А я свое учебное колье так и не могу закончить. Ну нет настроения и все тут. Отлыниваю всюкими способами — то суп сварю, то жгутик повяжу
tati-ana
Заставляла себя , потому что заказ.
А те 2 кубика для колье по урока тоже долго плела и тоже со всякими отговорками , совсем не было настроения, наверно потому что не хотела это колье
Спасибо, Ира!
tany61
Интересно получилось, очень даже.А я все собираюсь порпобовать и… все собираюсь....
tati-ana
Танюша, спасибо большое!
Пашина_бабушка
Славный кулончик, нравится! И я как раз из тех, для кого квадратный жгут — медитация (но только под хорошую книгу!)
tati-ana
Фаина, спасибо!
 для меня медитация — вязание жгутиков
Пашина_бабушка
А одно другому и не мешает! Оба — жгуты
Пантера
Класс    , я тоже больше предпочитаю кулоны. С победой над собой    
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tati-ana
Тома, спасибо большое!
НовОля
Танюша, классный кулон!  Цветовая гамма приятная, кубики ровнёхонькие, как солдатики! Продолжай в таком же духе!
tati-ana
Оля, спасибо большое!
mambush
Цвет приятный! Форма знакомая Пожалуй, сделать для себя такого — укороченную программу в своем, а не в учебном цвете. А на модели фото нет, а?
tati-ana
Татьяна, спасибо!
Нет, на модели нет. Я первый ношу, мне нравится и другим тоже
mambush
Спасибо! Надо брать делать — летом поносить
ЗеленыйЛизард
Этот — с еще более четкими линиями. Очень симпатичный кулончик, или даже мини-колье.
tati-ana
Лиза, спасибо большое!
Виктория777
Танечка, замечательный кулон! Я бы вот тоже большое колье не осилила, я поклонница мелких форм.
tati-ana
Вика, спасибо большое!
я уже 3 кулона сплела , это по объему больше чем колье, но, как по мне, такие кулоны более носибельны
Golubeva
Молодчина ))))) У меня лежит недоделанный, но я о нем помню )))))))
Stavka0761
ЗдОровский, а для меня эта техника пока — темный лес
tati-ana
Ира, спасибо! Научишься
Maggy
вот потому-то я и не пишу цены работ на самой работе))) всегда есть нюансы: то пожадничала, то недооценила, то цена на материалы поднялась…
Работа большая, аккуратная, красивая и достойная. Нравится. Цвет очень нежный, бисер ровненько лег…
Но на квадратный жгут я люблю любоваться со стороны: для меня уж слишком муторно и не оправдывает вложенных трудов.
tati-ana
С последним предложением полностью согласна . Работы много, догоро не придашь. Но хотелось попробовать
По поводу писать цены тоже фиг его знает . Гуру маркетологи говорят что надо указывать. Я раньше тоже не писала, сейчас стала
Спасибо
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Maggy
маркетологам тоже есть надо))))
mambush
tati-ana, сколько бисера на кулон ушло?
tati-ana
Точно не скажу, был 50 гр пакет, бисер остался. Может 35-40 ушло, не больше
Ksaria
Очень нравится!
Вот разрулю свои дела и тоже засяду за Савраскин урок ))) Квадрожгут умею. Но слышала, там у Лены на уроке есть нюансы всякие ))) очень люблю нюансы
tati-ana
Спасибо, Ксюша!
Жгут тоже умела и работы с ним делала, а тут поначалу голову поломала
Удачи тебе!
Dashulya
О я согласна! Квадратный нууудный! Пока плетешь, состариться можно. Но зато такая красота из него получается!
tati-ana
Да-да
Спасибо, Даша!