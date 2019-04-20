Как хороши, как свежи были розы...

Продолжаю работу с квадратным жгутом, никак не могу «насытиться»,
переключится на другое. Времени на это уходит много, но очень
интересно, особенно, попробовать самой создавать схемы.
Спасибо Лене, что «заразила», да и не меня одну!

Альбом пользователя valentinasuluk: Как хороши, как свежи были розы...

Альбом пользователя valentinasuluk: Как хороши, как свежи были розы...

Альбом пользователя valentinasuluk: Как хороши, как свежи были розы...

38 комментариев

Светлана
красивое колье!    
valentinasuluk
Света, большое спасибо!
MaR_Ira
Прекрасно!
valentinasuluk
Ира, спасибо, очень приятно!
mambush
Очень интересно получилось!
valentinasuluk
Спасибо большое, очень приятно, тем более от человека, кто сам
как раз над этим работает!
Фотина
Какая красотища! Глаз не оторвать!
valentinasuluk
Света, спасибо, очень приятно такой отзыв получить!
HULIGANKA
вау!!! здорово!!!
valentinasuluk
Спасибо, Ирочка, работа была интересной, да и результатом довольна.
tati-ana
ого!
valentinasuluk
Танюша, ну вот так… кубик за кубиком!
Tamar
Ну прелесть же!
valentinasuluk
Тамара, спасибо, кубики завораживают!
НовОля
Очень талантливая ученица!
valentinasuluk
Спасибо, Олечка, тут у меня не столько талант, как усидчивость и упрямство!
Пчёлка я!
Helga
Чудесные розы! Я попыталась что-то цветочное создать, не получилось, в геометрию тянет.
valentinasuluk
Оля, спасибо! А меня как раз цветочки прельщают, в любых видах,
так интересно придумывать, завиточки, листочки… потихоньку приобретаю
опыт, рада каждому шажочку!
Виктория777
Валечка, ну ты как всегда поразить умеешь красотой! Очень оригинально получилось, из кубиков чудесные розы у тебя выросли!
valentinasuluk
Вика, солнышко, всегда рада твоему вниманию и тёплым словам!
Boxber_t
 Прелесть!
valentinasuluk
Таня, спасибо, очень приятно!
OlgaK
замечательно!!!
valentinasuluk
Оля, спасибо, очень приятно!
Girenka
Колье прелестно, Валечка очень красиво и большой респект за разработку этого колье. Да уж этот квадратик )))). А как приятна на ощуп фактура всего колье, его как то хочется трогать и трогать ( или это только мне  ) Я свое часто щупаю
valentinasuluk
Ирочка, спасибо! Да, с квадратом я засела, у меня долго не получалось,
а когда втянулась, да ещё и сама могу что то придумать, то тут уже
совсем другое дело, намного интересней и захватывает, процесс
довольно много времени требует, и во время работы переделывала
схему, вносила изменения, но готовое колье такое приятное на ощупь,
тяжёлое и мне самой кажется таким красивым!
Dashulya
Необычное исполнение роз! Очень нравится!
valentinasuluk
Спасибо, Дашуля! Рада твоему вниманию и тёплому отзыву!
Stavka0761
Валюша, и как я могла пропустить эту работу, ведь так красиво смотрятся эти розы в квадратном жгуте, я бы и не додумалась, что так возможно. У меня квадратный жгут с геометрий ассоциируется
valentinasuluk
Ирочка, спасибо большое! Ты напомнила мне мою работу, от которой я имела массу удовольствий!
У меня нет причин спешить с окончанием работы и я получаю массу удовольствий с растягиванием
процесса. Я не очень склона к геометрии, но люблю симетрию, вот и с этой работой повозилась, до
желаемого результата, если есть интерес, могу скинуть схемы…
Stavka0761
Валюша, спасибо, но за квадратный жгут я пока не берусь. Я вообще плести не люблю, либо вышивка, либо вязание