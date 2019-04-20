Как хороши, как свежи были розы... Альбом пользователя valentinasuluk 20 апреля 2019, 10:22 Продолжаю работу с квадратным жгутом, никак не могу «насытиться», переключится на другое. Времени на это уходит много, но очень интересно, особенно, попробовать самой создавать схемы. Спасибо Лене, что «заразила», да и не меня одну!
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как раз над этим работает!
Пчёлка я!
так интересно придумывать, завиточки, листочки… потихоньку приобретаю
опыт, рада каждому шажочку!
а когда втянулась, да ещё и сама могу что то придумать, то тут уже
совсем другое дело, намного интересней и захватывает, процесс
довольно много времени требует, и во время работы переделывала
схему, вносила изменения, но готовое колье такое приятное на ощупь,
тяжёлое и мне самой кажется таким красивым!
У меня нет причин спешить с окончанием работы и я получаю массу удовольствий с растягиванием
процесса. Я не очень склона к геометрии, но люблю симетрию, вот и с этой работой повозилась, до
желаемого результата, если есть интерес, могу скинуть схемы…