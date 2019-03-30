По уроку Савраски

Лучшая работа за 30 марта 2019

Колье плелось долго, ещё дольше ждала замочек и совсем не спеша собралась сфотографировать. Получилось огромное и тяжелое.Для справки: 111 грамм. Для себя колье такого размера называю «слюнявчик» Моей груди не хватаетдля таких вещей.Ещё раз хочу сказать спасибо за урок! Это был замечательный толчок.Появилось множество идей, некоторые уже воплощаются в жизнь.