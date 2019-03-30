По уроку Савраски

Колье плелось долго, ещё дольше ждала замочек и совсем не спеша собралась сфотографировать. Получилось огромное и тяжелое.Для справки: 111 грамм. Для себя колье такого размера называю «слюнявчик» Моей груди не хватает  для таких вещей.
Ещё раз хочу сказать спасибо за урок! Это был замечательный толчок.Появилось множество идей, некоторые уже воплощаются в жизнь.

Альбом пользователя Helga: По уроку Савраски

15 комментариев

mambush
Молодец! Аккуратно, симпатично!
Helga
Спасибо. Оно действительно вышло симпатичное, но великовато. А не аккуратно быть не может, кубики они сами встают на места, не накосячишь.
Пётр
Очень красиво!
Helga
Спасибо за похвалу.
tati-ana
Оля, очень красиво получилось!
а вот по размеру — да..., я поэтому и не стала колье делать, а кулон ношу с удовольствием
Helga
Я давно квадратом не плела. Плохо представила размер бедствия Тут ещё и кубики по диагонали, крупнее получаются по длине и ширине. Теперь ограничиваю себя в размерах. Схемы рисую 1: 1, чтобы не сделать попону.Спасибо за отзыв.
Мурлыкающая_Пантера
Шикарно!
Helga
Пока шикарно Но серебряный чех на основе уже в процессе работы на половину облез. Надеюсь хоть где-то будет поблескивать.
Пашина_бабушка
Цвет красивый и колье замечательное! А вот по поводу «не накосячишь» — не согласна. Не у всех получается ровно. С чем это связано — с бисером или с руками — не знаю.
Helga
Бисер здесь чех № 10, более-менее ровный, отделочный (внизу) по размеру гулял мама не горюй.
Girenka
Красиво, очень хорошо получилось
mambush
Ну вот у меня на нитке никак ровно не получается затянуть. Последний вариант (сфотографирую — выложу) делала с вариациями: основную часть — на мононити, «лямки» — на нити — для пластичности.
Helga
Плела на 33Л, сильно не затягивала, По верхнему кругу проходила 1.5-2 раза Я вообще слабо плету. жесткие конструкции у меня не выходят.
mambush
У меня та же технология, эффект не тот