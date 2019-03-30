По уроку Савраски
Лучшая работа за 30 марта 2019Колье плелось долго, ещё дольше ждала замочек и совсем не спеша собралась сфотографировать. Получилось огромное и тяжелое.Для справки: 111 грамм. Для себя колье такого размера называю «слюнявчик» Моей груди не хватает для таких вещей.
Ещё раз хочу сказать спасибо за урок! Это был замечательный толчок.Появилось множество идей, некоторые уже воплощаются в жизнь.
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а вот по размеру — да..., я поэтому и не стала колье делать, а кулон ношу с удовольствием